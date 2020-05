”Ungaria nu mai este o democrație”. Raportul care vizează și viitorul României

Studiul a cuprins 29 de țări din Europa Centrală și din Asia Centrală. ”Sunt mai puține democrații în zonă decât în orice alt moment din ultimii 25 de ani, de când am lansat rapoartele anuale”, mai susține Freedom House.

Potrivit organizației non-guvernamentale, Ungaria a încetat să mai fie o democrație, iar Polonia îi calcă pe urme, în timp ce Uniunea Europeană nu a luat nicio măsură.

Ungaria este catalogată drept o țară cu un regim hibrid, din cauza puterilor sporite pe care și le-a asumat premierul Viktor Orban.

În Polonia, sunt semnalate atacuri ale partidului de guvernământ asupra sistemului judiciar. Nici președintele SUA, Donald Trump, nu s-a implicat pentru ”apărarea democrației în regiune”, mai spune raportul Freedom House.

Secretarul de stat al Ungariei pentru comunicare și relații internaționale, Zoltan Kovacs, a replicat printr-un mesaj pe twitter în care acuză că Freedom House este susținută financiar de George Soros și reprezintă interesele acestuia. ”Oricine nu se conformează politicilor lor liberale este denigrat”, a scris Kovacs.

Such a pity. @freedomhouse was once known as the bipartisan human rights organization. With their Soros funding they’ve declined, becoming the fist of the party that is the Soros network. Anyone who doesn’t conform to their liberal view, gets downgraded. https://t.co/yNEqotMPgT