Un video viral a reunit o familie după 40 de ani. Motivul pentru care acest bărbat a fugit de acasă

Khomdram Gambhir Singh a dispărut din statul Manipur pe când avea 26 de ani, în 1978. Familia lui nu a mai știut nimic despre el timp de zeci de ani. Până când au văzut un videoclip cu el în care cânta o piesă hindi pentru bani pe o stradă din Mumbai, la 3.300 km distanță.

Poliția a ajutat familia să dea de urmele bărbatului, acum în vârstă de 66 de ani. El a fost dus înapoi la Manipur.

”Nu-mi venea să cred ochilor când unul dintre nepoții mei mi-a arătat clipul. Îmi pierdusem toate speranțele de a-l revedea în viață”, a spus fratele bărbatului, potrivit BBC.

Familia lui Singh și-a dat seama că acesta trăiește în Mumbai, după ce Firoz Shakri, cel care a imortalizat momentul a scris în descrierea clipului că a surprins imaginile pe străzile din Mumbai.

”Își câștiga banii din cerșit și cânta vechi cântece hindi”, a declarat acesta.

După ce au cerut ajutorul autorităților, familia bărbatului a reușit să dea de urma acestuia. ”L-am găsit în afara unei gări, era într-o stare deplorabilă, nu era bine”, au precizat oamenii legii.

În fața polițiștilor, bărbatul a spus că este un fost soldat în armata indiană și a plecat de acasa în 1978, la câteva luni după ce s-a căsătorit, pentru că era nefericit. De atunci, el locuia în Mumbai fie prin cerșetorie, fie ca zilier.

.@AngellicAribam tweeted video of a stranded man in Bandra to @MumbaiPolice While we secured him, @SamarendraAtom tweeted & identified him as Khomdram Singh from Manipur,missing since 40 yrs! Our Twitter team coordinated b/w Bandra & Patsoi Pstn to reunite Mr Singh with family ???? pic.twitter.com/9zZhOmZF3p