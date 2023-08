Un trident a înlocuit secera şi ciocanul de pe un monument emblematic din Kiev | Video

„Este foarte frumos că am finalizat o anumită etapă a lucrărilor”, a declarat el. „Este o zi frumoasă, însorită, (râul) Nipru este sclipitor, nu există nicio alertă aeriană. Tridentul este pe scut. Glorie Ucrainei”.

Sculptorul tridentului, Oleksi Pergamenshchik, fluturând un steag ucrainean la bază, a declarat: „Glorie Ucrainei! Glorie eroilor! Glorie forţelor armate!”.

El a declarat ulterior pentru AFP: „Sunt fericit pentru că este exact cum trebuie - nu este prea mare, nu este prea mic, nu este prea subţire - este exact cum trebuie... Sunt recunoscător că mi s-a încredinţat această sarcină şi sper că naţiunea ucraineană şi poporul ucrainean vor fi mulţumiţi”.

El a spus că plănuieşte să urce mai târziu şi să lucreze de pe un leagăn pentru a centra perfect tridentul şi a finisa suprafaţa de oţel, astfel încât „să arate ca şi cum [ar fi] fost acolo iniţial”.

Costul total al înlocuirii secerei şi ciocanului cu tridentul a fost raportat la 758.000 de dolari, plătiţi din donaţii şi sponsorizări şi nu din fonduri de stat, relatează AFP.

Un sondaj realizat anul trecut de Ministerul Culturii a arătat că 85% dintre ucraineni au susţinut eliminarea secerei şi ciocanului.

⚔️???????? - The trident is already on the shield of the Motherland monument in #Kiev! He was picked up early in the morning. pic.twitter.com/EXI9N9XNDq