Un taxi autonom Waymo al Google a fost vandalizat şi incendiat în San Francisco | VIDEO

O purtătoare de cuvânt a Waymo a declarat AFP că sâmbătă, „un vehicul Waymo în întregime autonom traversa San Francisco, iar o mulţime l-a încercuit şi vandalizat, spărgând geamul şi aruncând un foc de artificii înăuntru, ceea ce a incendiat vehiculul”, potrivit News.ro.

„Vehiculul nu transporta niciun pasager şi nu s-a semnalat niciun rănit. Acţionăm în strânsă colaborare cu oficiali locali în domeniul securităţii pentru a răspunde situaţiei”, a anunţat purtătoarea de cuvânt.

În imagini publicate pe reţele de socializare apare un vehicul marca Jaguar, alb, înainte de incendiere, oprit pe un drum public, într-o zonă aglomerată, în cartierul chinez din San Francisco, unde se desfăşurau petreceri de Anul Nou chinezesc.

În mulţime. unele persoane îmbrăcate în negru sparg geamurile, una cu skateboardul.

Alte înregistrări video surprind ulterior desenarea unor inscripţii pe maşină, focuri de artificii explodând înăuntru, izbucnirea unui incendiu şi degajarea unei coloane de fum impresionante.

