Un tânăr din SUA a rămas fără un ochi după ce a fost lovit de o grenadă a poliției

Un protestatar din Indiana, SUA, în vârstă de 21 de ani, și-a pierdut ochiul după ce a fost lovit în față de o grenadă cu gaz lacrimogen în timp ce participa sâmbătă la o manifestație, scrie DailyMail.

Balin Brake a dezvăluit că incidentul s-a petrecut în jurul orei locale 17.30 în Fort Wayne, în timp ce a protestat pentru moartea lui George Floyd, un bărbat negru în vârstă de 46 de ani, care a fost ucis în timp ce se afla în custodia polițiștilor din Minneapolis.

După ce a ieșit din operație duminică, Brake a declarat pentru DailyMail.com: „Protestatarii au fost pe străzi. Poliția a strigat către noi să ne dispersăm apoi au început să lanseze grenade cu gaze lacrimogene în mulțime. Una m-a lovit și mi-a ars pantoful. Am început să alerg și în timp ce m-am întors să văd ce se întâmplă în spatele meu, un alt recipient m-a lovit în față”.

El a adăugat: „Nu am simțit foarte multă durere, deoarece partea dreaptă a feței mi-a fost amorțită, dar am știut că mi-a afectat ochiul. Nu am putut să văd și curgea foarte mult sânge”.

În Statele Unite, protestele faţă de violenţa poliţiei au luat amploare, după moartea unui bărbat de culoare în timpul unei arestări abuzive, în oraşul Minneapolis.

Poliţistul considerat vinovat pentru moartea bărbatului a fost arestat, dar manifestanţii continuă să se adune în multe alte oraşe ale Americii, unde au avut loc scene violente.

Pe măsură ce violențele s-au răspândit vineri în zeci de orașe americane, Pentagonul a ordonat Armatei să pună la dispoziție mai multe unități de poliție militară din SUA, pentru a fi desfășurate în Minneapolis.

Militarii din Fort Bragg, Carolina de Nord, și Fort Drum, New York, au primit ordin să fie apți de desfășurare în doar patru ore, dacă sunt chemați, conform huffpost.com.

Militarilor din Fort Carson, Colorado, și Fort Riley, Kansas, li s-a spus să fie gata în 24 de ore.