Un student olimpic rus l-a sfidat pe Vladimir Putin. Gestul făcut în prezența liderului rus

Un student olimpic rus nu s-a temut să-l sfideze pe Vladimir Putin în timpul unei vizite a liderului rus la Soci unde s-a întâlnit pe 1 septembrie cu elevi și studenți în cadrul Centrului Educațional Sirius.

Într-o fotografie de grup cu studenți care au participat la olimpiade internaționale, un tânăr apare cu un hanorac descheiat sub care se poate citi pe tricou mesajul Navalnîi2018 - slogan folosit de unul dintre opozanții lui Putin.

Student (far left) trolls Putin by wearing Navalny T-shirt for group photo published on Kremlin website: https://t.co/49uq6CT4Lh pic.twitter.com/u2pm3aoplL

Fotografia a trecut și de scrutinul atent al PR-ului de la Kremlin și a ajuns pe pagina oficială a președinției ruse spre uimirea corespondenților internaționali aflați în Moscova.

Aleksei Navalnîi a căpătat popularitate mai ales în pres internațională, criticând corupția și regimul lui Vladimir Putin. În Rusia este popular printre tineri, mai ales elevi și studenți. A ajuns de notorietate și faptul că Putin a refuzat să-i pronunțe numele în public.

”Navalnîi a ajuns în sfârșit la Kremlin... pe site” a comentat pe Twitter jurnalistul Kevin Rothrock.

”Un student l-a trolat pe Putin purtând un tricou cu Navalnîi” a scris un alt jurnalist Lucian Kim.

