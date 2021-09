Reacția unui șofer de Lamborghini după ce a rămas fără bolidul de lux. Nu și-a plătit impozitul pentru că era „prea scump”

Ofițerii au oprit vehiculul care atrăgea atenția, în timp ce se îndrepta spre o întâlnire auto South Mimms, Hertfordshire, Anglia în ziua de luni (30 august).

Polițiștii l-au surprins pe șoferul de Lamborghini Aventador conducând „într-o manieră antisocială și agresivă” pe autostrada A1 în primele ore ale dimineții.

Șoferul a spus apoi ofițerilor că mașina nu are impozitul plătit deoarece era „prea scump”.

Unitatea de poliție rutieră Bedfordshire, Cambridgeshire și Hertfordshire (BCH) a declarat că automobilul a fost oprit deoarece șoferul fusese deja avertizat de două ori cu privire la comportamentul agresiv pe care îl avea în trafic.

Într-o postare pe rețelele de socializare, unitatea de poliție rutieră BCH a spus: „Vehiculul era deja avertizat de două ori pentru același compotament antisocial și agresiv în trafic. Vehiculul este, de asemenea, neimpozitat, deoarece este prea scump așa cum ne-a declarat șoferul".

RP33 - A1(M) South Mimms. Vehicle was already subject to 2 x S.59 warnings, but the driver decided to drive in an anti-social manner en route to a car meet. Seized under S.60 and it's also untaxed as its too expensive...????‍♂️ driver walking home in tears. 410110 410532 pic.twitter.com/AUbyUq2W90