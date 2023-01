Un șofer a intrat în mod voit cu mașina într-o mulțime de pietoni, apoi a aruncat cu bani. Cinci oameni au murit VIDEO

Șoferul este acuzat că a țintit în mod voit pietonii, potrivit BBC.

Videoclipuri postate în mediul online îl arată pe șofer intrând cu mașina în mai mulți pietoni, apoi aruncând bancnote în aer, la scurt timp după accident.

Tânărul de 22 de ani a fost arestat, iar poliția a pornit o investigație.

Warning! Graphic. Today, at Zhengjia Square in #Guangzhou City 广州正佳广场, #CCPChina, a black BMW repeatedly rammed and crushed pedestrians, causing 5 deaths & 13 injuries. Cause unknown at this time. It is suspected that someone wanted revenge on society.#China #CCP pic.twitter.com/brqbJkHBHO