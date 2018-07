Un rus ”și-a pus” soția pe o clădire uriașă din Moscova, pentru ”a întâmpina suporterii”

Ivan Panteleev este proprietarul companiei de graffity Novatek Art, care a primit dreptul de a decora străzile din Moscova pentru Cupa Mondială. Astfel, acesta a folosit ocazia pentru a o înfățișa pe soția sa pe o clădire uriașă din capitala Rusiei.

Femeia apare într-o ținută sport, cu o minge de fotbal în mână, pentru a le spune bun venit în Rusia tuturor suporterilor străini, după cum arată proiectul.

”Este adevărat că modelul ales este soția mea”, a spus Ivan Panteleev pentru Reuters.

