”Un râu de ciocolată” s-a vărsat pe o şosea din Arizona, dintr-un camion-cisternă. FOTO

Camionul-cisternă transporta circa 3.500 de galoane (13.250 litri) de ciocolată lichidă când a fost implicat într-un accident, în urma căruia autovehiculul s-a răsturnat, iar acel desert dulce a ajuns pe carosabil, potrivit unui mesaj publicat pe Twitter de Departamentul pentru Siguranţă Publică din Arizona (ADPS).

''Va fi o (operaţiune de) curăţare dulce!'', a precizat ADPS.

There is a river of chocolate blocking/flowing in the westbound lanes of I-40 at milepost 211, east of Flagstaff. A tanker truck carrying 40-thousand gallons of liquid chocolate rolled over. This will be a sweet cleanup! pic.twitter.com/G03eVdNQZD