Un politician rus de rang înalt spune că atacurile cu drone se vor opri „după ce va fi luat Kievul”

Andrei Kartapolov, șeful comisiei de apărare a Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului Rusiei, a făcut comentariile presei ruse.

O traducere a observațiilor lui Kartapolov sugerează că acesta a acuzat Ucraina că a comis atacuri „teroriste”, numind-o un „inamic rău” care lovește Rusia „pe furiș”.

After the latest drone attacks on Russia this morning - both over 1,200km from Ukraine - the chair of the State Duma’s defence committee Andrei Kartapolov says they will only cease once Kyiv is takenhttps://t.co/VwmzCEzlcm pic.twitter.com/jTsA151dtm