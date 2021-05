Un oraș din Japonia a cheltuit fondurile Covid pentru a construi o statuie uriașă în formă de calamar. FOTO

Orașul Noto din Prefectura Ishikawa a primit 800 de milioane de yeni (7,3 milioane de dolari) în subvenții de la guvern ca parte a unui program de ajutor menit să stimuleze economiile locale pe fondul pandemiei, potrivit CNN.

Din această sumă, Noto a folosit 25 de milioane de yeni (229.000 de dolari) pentru a acoperi o parte din costurile construirii statuii, care are o înălțime de patru metri și o lungime de aproape nouă metri,. Costurile totale de construcție au fost de aproximativ 30 de milioane de yeni (274.000 de dolari).

Japonia se luptă cu un al patrulea val de coronavirus, iar cabinetul a aprobat un pachet de stimulare de 708 miliarde de dolari în decembrie, pentru a ajuta economia să se refacă după criza provocată de pandemie.

"No matter how you look at it, this is wrong. They have to return that money."

