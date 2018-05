Un nud de Modigliani a fost vândut la licitaţie cu 157,2 milioane de dolari

Lucrarea "Nu couché (sur le côté gauche)" ("Nud culcat (pe partea stângă)" - n.r.) nu a depăşit însă suma record oferită pentru o lucrare de Modigliani, stabilită în noiembrie 2015 de un alt "Nud Culcat", vândut de Christie's pentru 170,4 milioane de dolari, notează AFP, preluat de Agerpres.

#AuctionUpdate : Amedeo Modigliani’s 1917 masterpiece ‘Nu couché’ sells for $157.2 million – the highest auction price in Sotheby’s history #SothebysImpMod pic.twitter.com/Y3mUaFsoam

Vânzarea a început de la suma de 125 milioane de euro, iar colecţionarii interesaţi au licitat prin telefon.

Sotheby's a refuzat să facă vreun comentariu privind identitatea cumpărătorului.

'Nu couche (sur le cote gauche)' - a stunning nude by Italian artist Amedeo Modigliani sells for $157.2 million in New York - the fourth most expensive work of art sold at auction

