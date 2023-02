Un naufragiat care a supraviețuit timp de 24 de zile doar cu ketchup, căutat de o companie alimentară. Care este motivul

Un bărbat care a petrecut săptămâni în derivă în Caraibe pe o barcă cu pânze, în ianuarie, supravieţuind în mare parte doar cu ketchup, ar putea avea o barcă nouă, de ultimă generaţie, scrie CNN, citată de News.ro.

Elvis Francois was lost at sea for 24 days. He says he relied on Maggi cubes, garlic powder and a bottle of ketchup to survive. The ketchup company Heinz wants to get in contact with the sailor and buy him a new boat. https://t.co/QvPUfNC6hq