Cum au supraviețuit 3 cubanezi pe o insulă pustie timp de 33 de zile

Cubanezii - doi bărbați și o femeie - au declarat că barca lor s-a răsturnat din cauza valurilor și au înotat până pe insula respectivă. Acolo au supraviețuit timp de 33 de zile, mâncând doar nuci de cocos, potrivit CNN.

#UPDATE @USCG rescued the 3 Cuban nationals stranded on Anguilla Cay. A helicopter crew transferred the 2 men & 1 woman to Lower Keys Medical Center with no reported injuries. More details to follow.#D7 #USCG #Ready #Relevant #Responsive pic.twitter.com/4kX5WJJhs8