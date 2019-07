Un model, gafă imensă pe Instagram. Unde s-a fotografiat în costum de baie. FOTO

O tânără cunoscută în pe rețelele de socializare a mers în vacanță în Bali, însă a făcut o gafă imensă.

Modelul suedez Natalie Schlater și-a făcut o fotografie în costum de baie, lângă un lan de orez.

Însă imaginea i-a intrigat pe cei 12.000 de followeri din cauza unui detaliu din fundal.

Asta mai ales că tânăra a postat imaginea alături de descrierea: „Mă gândesc la cât de diferită este viaţa mea faţă de cea a omului care culege orez pe câmp în fiecare dimineaţă”, potrivit Insider.

Muţi dintre fanii ei au considerat postarea mult prea arogantă.

Înainte să-şi şterge contul de Instagram aceasta a scris: „Sunt foarte conştientă de privilegiile pe care le am şi sunt foarte recunoscătoare pentru ceea ce am şi am realizat cât de incredibil de muncitori sunt oamenii indonizieni, niciodată nu am vrut să arăt lipsă de respect. Acestea fiind spuse, îmi pare rău dacă am rănit sentimentele cuiva, nu a fost intenţia mea”.

Citește și Cu mască și mănuși în avion. Motivul pentru care un model nu zboară niciodată fără acestea

Thinking about how different my life is to Natalie Schlater. pic.twitter.com/RCjw1ZOejS — Nathan Little (@mrnathanlittle) December 12, 2018

