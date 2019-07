Cum arată femeia de 58 de ani care vrea să devină model de costume de baie. FOTO

O femeie de aproape 60 de ani, mamă a doi copii, își dorește cu orice preț să fie model de costume de baie.

Jodi Harrison-Bauer, în vârstă de 58 de ani, spune că acum, pentru că fiicele sale au crescut, își poate îndeplini visul de a deveni model.

Femeia deține o sală de sport, lucru vizibil și la fizicul său, și acum vrea să fie cel mai în vârstă model de costume de baie.

”Fac asta pentru a le arăta oamenilor cine sunt eu și pentru a încuraja și alte femeie să își dea seama că niciodată nu este prea târziu să încerci ceva nou. Am 58 de ani și nu am fost niciodată mai sigură pe mine decât sunt acum”, a spus Jodi, potrivit The Sun.

Mai mult, femeia a participat chiar și la castinguri, unde celelalte femei erau chiar și cu zeci de ani mai tinere decât ea, însă acest lucru nu a speriat-o deloc. ”Am văzut că nu esxită o limită de vârstă”.