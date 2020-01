Un lider rus a împărțit bani alegătorilor din Moscova în timp ce îi numea „sclavi”. VIDEO

View this post on Instagram

Сегодня прогулялся по ярмаркам у ГУМа. Москва великолепно украшена, множество людей гуляют, у всех хорошее настроение. Так бы и весь год прошел! #Ярмарка #ВВЖ #ЛДПР #КраснаяПлощадь #Жириновский #ЯрмаркаГум #НовыйГод

Citește și Marile puteri ale UE rămân dependente energetic de Rusia. Surpriza vine din România