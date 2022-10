Un judecător rus „neobișnuit de independent și incoruptibil” ar fi murit în explozia de pe Podul Crimeei

Serghei Maslov, care avea 42 de ani, s-ar fi aflat la volanul autoturismului de culoare neagră care se afla alături de camionul care ar fi explodat.

Maslov călătorea alături de ghidul de istorie, Eduard Chuchakin, 53 de ani, și Zoya Sofronova, 33 de ani - cu care era prieten - și instructorul de fitness Gleb Orgetkin, 26 de ani, când a avut loc explozia.

Judecătorul s-a pronunțat în procesul în care era implicată fiica prietenului lui Putin, Ramzan Kadyrov, dar și într-un alt proces al gigantului energetic de stat Gazprom.

Ziarul local Moskovsky Komsomolets a fost primul care a raportat moartea lui Maslov, susținând că acesta conducea mașina văzută în filmările apărute în spațiul public depășind un camion despre care anchetatorii ruși au spus că a provocat explozia.

Mașina a căzut în mare după ce explozia a provocat prăbușirea unei părți a podului, corpurile victimelor fiind scoase ulterior din apă.

Anchetatorii ruși au spus inițial că trei persoane au murit: Chuchakin, soția sa Sofronova și șoferul camionului, Makhir Yusubov, în vârstă de 52 de ani.

Dar acum se pare că numărul efectiv de morți a fost mai mare, inclusiv Maslov și instructorul Orgetkin. Nu este clar de ce moartea lor nu a fost raportată până acum.

O sursă juridică a spus că judecătorul era „neobișnuit de independent și incoruptibil”.

