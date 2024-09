Un jucător din NFL a fost împuşcat în piept în timpul unei tentative de jaf la San Francisco. El a scăpat cu viaţă

Pearsall, în vârstă de 23 de ani, „a suferit o rană de glonţ în piept". Iniţial, el a fost „stare gravă, dar stabilă”, potrivit echipei sale, San Francisco 49ers, în urma incidentului petrecut sâmbătă după-amiază în Union Square din oraş.

Într-o actualizare de duminică, echipa a precizat că sportivul a fost externat deja şi continuă să se recupereze.

Poliţia a anunţat că un suspect în vârstă de 17 ani se află în arest şi că "se aşteaptă formularea unor acuzaţii".

Ricky Pearsal ‘Many Men’ highlights are gonna go crazy if he comes back. Get well soon ???????? pic.twitter.com/HwFel5gD3c