Un hacker care a ţintit NATO şi armata americană a fost arestat în Spania. Ar fi comis peste 40 de atacuri cibernetice. VIDEO

O anchetă a început în februarie 2024, după furtul unor date şi piratarea portalului unei asociaţii antreprenoriale de la Madrid, a anunţat miercuri într-un comunicat poliţia.

Timp de 12 luni, s-au înregistrat peste 40 de atacuri cibernetice ale acestui hacker, care a ţintit universităţi spaniole, baze de date ale NATO, ale armatei americane, ale ONU sau Ministerului spaniol al Apărării.

Hackerul, care folosea mai multe pseudonime pentru a pătrunde în servere, a avut acces ”la baze de date care conţineau informaţii personale ale angajaţilor şi clienţilor şi documente interne care erau apoi vândute sau publicate liber pe forumuri”, precizează poliţia.

Acuzatul, despre care poliţia nu oferă nicio informaţie, a fost identificat la puţin timp după un nou atac, în decembrie, împotriva Gărzii Civile (jandarmeria) şi Ministerului Apărării.

Threat actor ‘Natohub’ was arrested this morning in Spain.

Natohub carried out attacks against the United Nations, the International Civil Aviation Organization, and many other government organizations.

