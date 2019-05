Un grup de turişti a salvat un rechin care avea prins în jurul gâtului un disc de plastic

Momentul a fost înregistrat de unul dintre turişti pe plaja Rainbow de pe Sunshine Coast, în statul Queensland. Turiştii au reuşit împreună cu pescarul să elibereze rechinul-infirmieră de obiectul din plastic.

Pescarul a prins rechinul în largul Inskip Point şi a decis să-l aducă la ţărm pentru a-l ajuta.

Rechinul, cu o lungime de circa 1,3 metri, a fost eliberat înapoi în ocean.

A group of beachgoers helped a fisherman remove plastic that was caught around a 4.5-foot shark's neck on a beach in Australia before returning it back into the ocean. https://t.co/oto0GRueLc pic.twitter.com/mZwlmVhuAy