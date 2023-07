Un general rus a fost demis după ce a raportat superiorilor săi situaţia dezastruoasă de pe frontul din Ucraina

Calificând deficienţele eşaloanelor de vârf ale armatei ruse drept un cuţit înfipt în spatele soldaţilor ruşi trimişi să lupte în prima linie, potrivit Reuters, The Moscow Times şi Meduza.io, citează Agerpres.

Popov, care a comandat Armata a 58-a interarme din Districtul militar Sud, a făcut anunţul într-un mesaj audio dat publicităţii de către deputatul Andrei Guruliov.

Profimedia

Ministerul Apărării de la Moscova nu a făcut deocamdată niciun comentariu, iar Reuters nu a fost în măsură să verifice autenticitatea mesajului vocal. Deputatul Guruliov este un fost comandant de linie dură din armata rusă care apare cu regularitate la televiziunea de stat.

"A fost o situaţie dură cu superiorii, când se impunea fie să taci şi să fii laş, fie să spui lucrurilor pe nume", susţine Popov.

"Nu aveam niciun drept să mint în numele vostru, în numele camarazilor mei căzuţi la datorie, aşa că am detaliat toate problemele care există", adaugă el, indicând că printre problemele menţionate a sesizat asupra numărului mare de soldaţi ruşi ucişi de artileria ucraineană, asupra numărului insuficient de sisteme adecvate de contracarare a bateriilor inamicului şi de recunoaştere a artileriei.

"Am atras atenţia asupra celei mai mari tragedii a războiului modern - lipsa sistemelor împotriva atacurilor de artilerie, lipsa radarelor împotriva artileriei şi pierderile şi rănirea în masă a camarazilor noştri de către artileria inamică", susţine el.

"Se pare că superiorii ierarhici au simţit un fel de pericol din partea mea şi au pus la cale rapid un ordin către ministrul apărării în doar o zi şi aşa au scăpat de mine", mai spune generalul demis.

"Armata ucraineană nu a reuşit să străpungă liniile noastre pe front, dar comandantul nostru ne-a atacat la spate, decapitând în mod perfid armata în cel mai dificil şi mai intens moment", susţine Popov, fără să dea un nume.

Generalul demis a acuzat autorităţile de trădarea armatei. El nu menţionează numele ministrului apărării Serghei Şoigu în mesajul său, dar spune că a fost înlăturat din ordinul şefului Ministerului Apărării, Serghei Şoigu, notează The Moscow Times.

Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War - ISW), un think tank cu sediul la Washington, a indicat săptămâna aceasta că înlocuirea lui Popov ar fi legată de plângerile acestuia cu privire la incapacitatea Moscovei de a efectua rotaţia trupele ruse de pe frontul din Ucraina pentru a le permite efectivelor să se odihnească după lupte.

Potrivit ISW, Popov i-a spus şefului Statului Major, Valeri Gherasimov, că trupele sale s-au aflat în luptă o perioadă lungă de timp, au suferit pierderi grele şi au nevoie de rotaţie pentru a-şi împrospăta forţele, potrivit media citate.

"Gerasimov l-ar fi acuzat pe Popov de alarmism şi şantaj la adresa comandamentului militar rus", a declarat ISW, citând surse online ruseşti, între care canalul Telegram Grey Zone.

Popov a fost demis din funcţie şi trimis în "prima linie" în Ucraina după ce a ameninţat că-i va trimite un raport despre situaţia de pe front preşedintelui Vladimir Putin.

Potrivit observatorilor internaţionali, această izbucnire este cea mai recentă dovadă a diviziunilor din cadrul centrelor de putere din Rusia, la trei săptămâni după scurta rebeliune a şefului grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, împotriva înalte conduceri militare - ministrul apărării Serghei Şoigu şi şeful Statului Major General, Valeri Gherasimov.

Generalul Popov, care susţine că a fost demis pentru că "nu a spus ceea ce voiau să audă" superiorii săi despre situaţia de pe front, a supervizat operaţiunile militare în Zaporojie, în sudul Ucrainei, o zonă-cheie pentru contraofensiva ucraineană în curs de desfăşurare, conform media ruse.

Dată publicare: 13-07-2023 10:16