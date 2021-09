Un fost trăgător de elită a împuşcat mortal patru persoane în Florida, inclusiv un bebeluş

Suspectul, identificat ca Bryan Riley, a omorât un bărbat de 40 de ani, o femeie de 33 de ani şi pe fiul de trei luni al acesteia, precum şi pe bunica bebeluşului, în vârstă de 62 de ani, într-o zonă rezidenţială din comitatul Polk, în Florida, a declarat şeriful local, Grady Judd.

În vârstă de 33 de ani, Bryan Riley, care purta o veste antiglonţ, a mai rănit o fetiţă de 11 ani, înainte de a se preda poliţiei după un schimb de focuri intens, potrivit şerifului.

Veteran al războaielor din Irak şi Afganistan, bărbatul a declarat poliţiei că este un 'survivalist' (persoană antrenată să supravieţuiască) şi că a luat metamfetamină.

Suspectul le-a mai spus poliţiştilor, fără a detalia, faptul că ei ştiu de ce a făcut asta, conform unei declaraţii a lui Grady Judd publicată pe reţelele de socializare.

Rănit în timpul schimbului de focuri, fostul trăgător de elită a fost transportat de urgenţă la un spital local, unde a încercat din nou să îi atace pe poliţişti şi a fost nevoie să fie sedat.

După ce a primit ajutor medical, a fost transferat într-o închisoare locală. Motivul atacului nu este clar deocamdată, potrivit şerifului comitatului.

A fost deschisă o anchetă.

