Un elicopter cu turiști s-a prăbușit în Siberia. Cel puțin șase persoane au murit | VIDEO

În urma acestui accident, șase persoane au murit, iar alte șapte au fost rănite, informează AFP, citată de Agerpres.

"În satul Tiungur aparatul s-a prăbuşit şi a luat foc în timp ce se pregătea să aterizeze", a comunicat, pe Telegram, filiala locală a Ministerului pentru Situaţii de Urgenţă.

"Potrivit informaţiilor preliminare, la bord se aflau 13 persoane, şase dintre ele au murit", a adăugat sursa menţionată.

Three passengers of the crashed Mi-8 are in critical condition - they have 90% burns on their bodies.

There were 16 people on board. All of them were returning from Belukha, the highest mountain peak in #Siberia. The footage shows a helicopter shortly before the tragedy. pic.twitter.com/rUIwSPBKpG