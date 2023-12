Consilierul ucrainean a mai menționat că regiunea Zaporojie a fost deja inclusă în Constituția Rusiei.

„Pentru mine, schimbările sunt evidente – este includerea unui număr de noi regiuni în Federația Rusă: Kiev, Odesa, Zaporojie, Dnipro și Harkov”, a spus deputatul rus Milonov.





Russian MP Vitaly Milonov has declared that Kyiv, Odesa, Dnipropetrovsk and Kharkiv regions will be included in the Russian constitution as a result of the war.

He also mentioned Zaporizhzhia region, which has already been included in the Russian Constitution.

"For me, the… pic.twitter.com/S4rigZgDl0