Un depozit de combustibil din Rusia, în flăcări după un atac cu dronă

„O dronă s-a prăbuşit în Orel. Un complex de combustibil şi de energie a fost atacat. Serviciile speciale lucrează la faţa locului pentru stingerea incendiului. Nu sunt victime”, a scris domnul Klîcikov pe contul său Telegram.

Orel, Russia ❗

Tonight an oil depot in Orel is on fire. Residents of Orel reported a loud explosion over the city. Probably caused by a UAV. According to local residents, after the explosion, smoke appeared in the area of the local oil depot