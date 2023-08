Un cutremur de magnitudinea 6,1 la Bogota a provocat panică în capitala Columbiei

Seismul, de o magnitudine de 6,1, a avut loc la ora locală 12.04 (20.04, ora României), potrivit unui buletin al serviciului geologic columbian publicat pe reţeaua de socializare Twitter, scrie news.ro.

Epicentrul cutremurului a fost localizat în localitatea El Calvario, situată la aproximativ 40 de kilometri sud-est de Bogota, la o adâncime de 30 de kilometri, potrivit serviciului geologic.

#BREAKING #Columbia #Bogota JUST IN: People rushed out of buildings after major earthquake in Bogota, Colombia. pic.twitter.com/8RFkHmnPSI