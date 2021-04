Un cuplu din Australia a găsit un șarpe veninos într-o pungă cu salată luată de la supermarket

The Guardian / Alexander White

Surpriză de proporții pentru Alexander White și partenera sa, Amelie Neate. Cei doi au mers la cumpărături, luni, într-un supermarket din Sydney, Australia, și au găsit un pui de șarpe veninios, rar, într-o pungă cu salată.

„Se mișca și își scotea limba”, a spus Alexander, apoi a adăugat: „De fapt, datorită limbii mi-am dat seama că nu este un vierme uriaş. Aș fi fost mai confortabil dacă era un vierme, ca să fiu sincer”.

Reptila avea aproximativ 20 cm lungime și părea că dormea liniștită în punga cu salată depozitată în frigiderul alimentar al supermarketului până când White a ridicat-o, a ţinut-o în mână până la casa de marcat şi apoi a băgat-o în rucsac timp de 10 minute de mers cu bicicleta spre casă, conform The Guardian.

„Nu aveam un cărucior, deoarece niciunul dintre noi nu avea o monedă la el”, a spus White.

Șarpele şi-a făcut simţită prezenţa în timp ce cuplul despacheta cumpărăturile acasă. S-au îndepărtat imediat de pungă, complet terifiaţi, apoi au sunat la Wires, o organizaţie care se ocupă cu salvarea animalelor sălbatice. Aşa au aflat că şarpele era un pui dintr-o specie veninoasă şi agresivă.

După ce au trimis mai multe fotografii cu reptila, un expert le-a spus că este un șarpe cu cap pal, o especie care are „un rol semnificativ din punct de vedere medical”.

„Am crezut că asta înseamnă că are proprietăți medicinale. Se pare că înseamnă că, dacă ești mușcat, trebuie să mergi la spital destul de repede. Când sunt provocați, ei mușcă în mod repetat”, a afirmat Alexander White.

Tinerii au verificat, dea semenea, restul produselor alimentare, pentru a vedea dacă nu cumva se aflau şi alţi şerpi, după ce şi-au dat seama că punga cu salată era deschisă la un capăt.

„Am avut un moment în care m-am gândit, dacă șarpele a apărut din altceva, nu din pungă. Am cam foșnit prin tot ceea ce cumpărasem, încercând să găsesc alţi șerpi. Dar părea destul de comod în salată și, după ce s-a uitat în jur, s-a întors în salată, s-a ascuns şi a adormit”, a spus White.

Șarpele va fi eliberat

Un specialist a sosit la 22:30 pentru a recupera reptila, depozitând-o într-un container încălzit, urmând să descopere originea de unde aceasta provine. Salata a rămas la cei doi tineri, iar Alexander a mâncat-o a doua zi.

„Am mâncat salata verde. Am spălat-o bine. Au fost câteva lucruri care păreau a fi excremente de şarpe, dar am spălat-o bine şi am mâncat-o astăzi, la prânz”, a spus el.

Un purtător de cuvânt al supermarketului de la care ce doi tineri au cumpărat punga cu salată în care se afla și șarpele a declarat că reptila va fi eliberată în sălbăticie. Acesta a precizat că va lua legătura cu furnizorul de produse pentru a „investiga cum s-ar fi putut întâmpla acest incident”.