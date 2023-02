Un crater imens a apărut în Turcia. Are o adâncime de 12-15 metri. VIDEO

Nu sunt cunoscute motivele apariției acestuia, dar deocamdată experții spun că nu ar avea legătură cu seismele recente. Fetulla Arık, directorul centrului de cercetare a craterelor de la Universitatea Tehnologică Konya, a declarat pentru Agenția de știri Anadolu că groapa apărută peste noapte nu are nimic de-a face cu cutremurele care au avut loc în Turcia, conform RIA Novosti.

El a explicat că apariția craterului este posibil să se fi produs în momentul seismelor, dar acesta se formase deja înainte.

“Da, apariția craterelor poate fi legată de cutremur în unele locuri, dar nu am găsit nicio dovadă clară aici că s-a produs din cauza cutremurului”, a spus specialistul, citat de pledgetimes.com.

Localnicii spun că acest fenomen este obișnuit pentru ei și că îi surprinde doar pe cei care au descoperit acum.

„Este posibil să se fi format în urmă cu câteva zile, deoarece avem adesea cratere aici”, a declarat Yusef Gultekin, proprietarul câmpului pe care a apărut groapa. El a adăugat: „Nu știm dacă aceste găuri vor continua să apară, dar suntem obișnuiți cu ele, dar oamenii care le văd pentru prima dată se tem”.

After the 4.3-magnitude earthquake that occurred in Konya, Turkey, a giant sinkhole with a diameter of 37 meters and a depth of 12 meters was formed.#turkeyearthquake2023 pic.twitter.com/9lSr74sbMA