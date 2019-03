Un copil i-a trimis o scrisoare CEO-ului Qantas, iar în scurt timp a primit răspuns

Alex Jacquot este un băiat, în vârstă de zece ani, din Australia, care își dorește să aibă propria lui companie aeriană, potrivit BBC.

Astfel, băiatul a decis să-i scrie directorului executiv al Qantas pentru a-l întreba despre înființarea unei companii aeriene.

Acum, directorul Alan Joyce s-a oferit să se întâlnească cu antreprenorul în devenire.

Copilul l-a asigurat pe șeful Qantas că a început deja să lucreze la câteva aspecte, cum ar fi „ce tipuri de avioane voi avea nevoie, numărul de zboruri și servicii de catering”.

„Pentru că sunt în vacanță, am mai mult timp să lucrez, dar nu știu de unde să încep. Aveți idei despre ce pot face? Văzând că sunteți CEO al Qantas, m-am gândit să vă întreb”, a scris Alex, în scrisoarea sa.

În răspuns, Joyce i-a mulțumit lui Alex pentru scrisoare și a spus că, de regulă, nu a dat sfaturi concurenților, dar ar face o excepție „pentru că și eu eram odată un băiat mic care era atât de curios despre zbor și despre toate posibilitățile sale”.

Alex a spus la un post de radio că după ce a primit răspunsul la scrisoare, era atât de entiziasmat încât „am alergat în jurul casei timp de zece minute, nu-mi vine să cred".

Mama lui a declarat că încă au fost stabilite datele întâlnirii.

Our competitors don't normally ask us for advice, but when an airline leader reached out, we couldn't ignore it.

Naturally, there was only one way to respond: CEO to CEO. pic.twitter.com/JTFpzn5a6Y

— Qantas (@Qantas) March 11, 2019

