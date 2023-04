Un capitol din Biblie, nemaivăzut până acum, a fost descoperit folosind lumina UV

Pasajul era „ascuns” sub trei straturi de de text. Cercetătorii au reușit să îl descopere cu ajutorul razelor UV, potrivit studiului publicat recent în revista New Testament Studies care îl citează pe cercetătorul Grigory Kessel de la Academia Austriacă de Științe, potrivit The Independent.

„Până de curând, se știa că doar două manuscrise conțin traducerea siriacă veche a evangheliilor”, a spus Dr. Kessel.

Una dintre acestea se află în Biblioteca Britanică din Londra, iar alta a fost descoperită în Mănăstirea Sf. Catherine de la Muntele Sinai.

Cercetătorii au spus că textul recent descoperit este o interpretare a capitolului 12 din Evanghelia după Matei, tradus inițial în limba siriacă veche, în urmă cu aproximativ 1.500 de ani.

Ei au spus că fragmentul este până acum singura rămășiță cunoscută a celui de-al patrulea manuscris care atestă versiunea siriacă veche, oferind o „poartă unică” începuturile transmiterii textuale a Evangheliilor.

Textul descoperit conține informații noi

În timp ce limba greacă originală din Matei capitolul 12 versetul 1 spune: „În vremea aceea Isus a trecut prin lanurile de cereale în ziua de Sabat; iar ucenicii lui s-au înfometat și au început să culeagă boabele de grâne și să mănânce”, traducerea în siriacă spune: „... au început să culeagă firele de grâne, să le frece în mâini și să le mănânce”.

„În ceea ce privește datarea cărții Evangheliei, nu poate exista nicio îndoială că a fost produsă cel târziu în secolul al VI-lea”, au scris oamenii de știință în studiu.

Sursa: The Independent
Dată publicare: 12-04-2023 18:43