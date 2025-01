Un camion a fost înghițit de o groapă uriașă apărută în asfalt, în Japonia. FOTO & VIDEO

Autoritățile din orașul Yashio, Saitama, au primit apeluri în jurul orei 9:50 dimineața (00:50 GMT), raportând că un drum s-a surpat și un camion a căzut în crater, relatează CBS News.

A sinkhole the size of a swimming pool opened up on a busy street in Japan, swallowing a truck and trapping the driver. pic.twitter.com/UocJodb7Qy — Sky News (@SkyNews) January 28, 2025

„Desfășurăm o operațiune de salvare încă de atunci”, a declarat un purtător de cuvânt al departamentului de pompieri pentru AFP, la aproximativ șapte ore după incident.

El a adăugat că se estimează că groapa are aproximativ 10 metri lățime — cam cât o piscină — și 6 metri adâncime.

Japan trucker still stuck in sinkhole after 24 hours. Emergency workers in Yashio city outside Tokyo rushed to the scene on Tuesday morning after a road caved in and a lorry plunged into the hole https://t.co/AtmKLuf5dX pic.twitter.com/TWS3IC3TCm — AFP News Agency (@AFP) January 29, 2025

„Acum încercăm să vedem dacă putem ridica camionul folosind o macara mare”, a precizat purtătorul de cuvânt. „Există riscul ca groapa să se prăbușească.”

Șoferul a putut vorbi cu salvatorii până în jurul orei 13:00, dar aceștia s-au retras după ce zona din jurul craterului a devenit instabilă. Echipa plănuia inițial să salveze șoferul coborând în groapă, dar doi membri au fost răniți ușor în timpul încercării.

A truck driver is still trapped in a sinkhole that formed in Yashio, Saitama Prefecture, on Tuesday, nearby residents have been issued evacuation advisories due to fears of possible damage to gas pipes.

https://t.co/Vj9ABdxlTn pic.twitter.com/7DCDPoUYWe — The Japan News (@The_Japan_News) January 29, 2025

Un sistem de canalizare trece prin apropierea intersecției, iar cauza surpării drumului este în curs de investigare, a raportat Kyodo News.

În 2016, o groapă uriașă a apărut pe o stradă cu cinci benzi în Hakata, Japonia, provocând întreruperi de curent și blocaje în trafic, dar echipele au lucrat non-stop pentru a repara craterul apărut pe strada aglomerată.

Anul trecut, o groapă s-a deschis brusc și a înghițit un SUV în Seul, Coreea de Sud, rănind cei doi ocupanți ai vehiculului.

Potrivit BBC, cea mai mare groapă de acest tip din lume se află în China și are peste 640 de metri adâncime.

