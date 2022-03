Un cameraman al postului de televiziune Kiev Live TV a fost ucis în atacul asupra turnului de televiziune din Kiev

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Russians are destroying the Kyiv TV Tower.<br>They are trying to cut us off from communications. <a href="https://t.co/ppi264K5Jf">pic.twitter.com/ppi264K5Jf</a></p>— Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) <a href="https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1498679555816574995?ref_src=twsrc%5Etfw">March 1, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Evgheni Sakun, cameraman al postului de televiziune Kiev Live TV, a murit marţi în atacul cu bombă asupra turnului de radio şi televiziune din Kiev, a anunţat miercuri organizaţia Reporteri fără frontiere (RSF), conform EFE, scrie Agerpres.

''Îi plângem pierderea şi investigăm circumstanţele în care a murit. Atacarea jurnaliştilor este o crimă de război'', a scris pe Twitter ONG-ul, care se ocupă de apărarea libertăţii presei.

Serviciul de Stat pentru Situaţii de Urgenţă din Ucraina a precizat marţi pe pagina sa de Facebook că cinci persoane au fost ucise şi cinci rănite în bombardamentul rusesc.

Potrivit Poliţiei naţionale ucrainene, proiectilul a lovit o clădire administrativă cu patru etaje de pe strada Dorohojiţkaia (situată lângă turnul de televiziune din Kiev), provocând o explozie şi un incendiu.

The first person I know died in this war. My former colleague, TV cameraman Yevhenii Sakun, was killed yesterday as a result of Russian missile strike on Kyiv's Babyn Yar, along with 4 other people. It was a pleasure working with him. I'm devastated by this news. Eternal memory pic.twitter.com/3NEK5fN9rD