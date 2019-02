Un cadavru a fost recuperat din epava avionului în care se afla Emiliano Sala

Avionul de tip Piper Malibu, în care se afla fotbalistul argentinian Emiliano Sala, a fost găsit duminică în apropiere de insula Guernsey la două săptămâni după ce a dispărut de pe radare deasupra Canalului Mânecii. Joi, Biroul de anchetă britanic al accidentelor aeriene a anuțat că a recuperat un cadavru.

Pe 21 ianuarie, argentinianul Sala se întorcea la Cardiff, pentru a se alătura echipei la care fusese transferat, după o scurtă vizită la Nantes, unde a călătorit cu acelaşi aparat pentru a-şi lua la revedere de la foştii lui colegi.

Aeronava a fost găsită de o echipă parivată de cercetare condusă de cercetătorul David Mearns.

Luni, imaginile video au permis reperarea corpului unuia dintre "ocupanţii" epaveii.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

BREAKING: The Air Accident Investigation Branch has announced the body seen in the wreckage of the plane carrying Emiliano Sala and pilot David Ibbotson has been "successfully recovered". #SSN