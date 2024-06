Un bloc cu cinci etaje s-a prăbușit în Istanbul. Cel puțin un mort și opt răniți | VIDEO

Incidentul a reînnoit temerile legate de rezistența clădirilor într-un oraș predispus la cutremure.

Imaginile televizate au arătat pompieri care mutau cu mâna molozul din clădirea de cinci etaje prăbușită în Kucukcekmece, în partea europeană a orașului. Șapte persoane au fost scoase inițial dintre dărâmături, dintre care două au fost grav rănite, a declarat guvernatorul Istanbulului, Davut Gul.

CCTV footage shows the moment a building collapses in the Kucukcekmece district of Istanbul, with rescue workers on the scene. One person is dead and at least eight others injured, according to the Turkish authorities, after a 3-storey building collapsed on Sunday morning. pic.twitter.com/bGqKOKSRES