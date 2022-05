Un bătrân din Shanghai a fost declarat mort deși era viu. S-a trezit în sacul de cadavre. VIDEO

Bărbatul era internat într-un azil de bătrâni și a fost declarat mort. Momentul în care cei care îl transportau realizează că este în viață a fost filmat și postat pe platforma chineză Weibo, asemănătoare Twitter, notează CNN.

„Azilul de bătrâni este o mizerie. Au pus o persoană vie într-un dric și au spus că este moartă. Personalul pompei funebre a spus că încă se mișcă... . Este iresponsabil, cu adevărat iresponsabil", a transmis unul dintre cei care au filmat scena.

Oamenii s-au plâns pe rețeaua de socializare că acest lucru s-a putut întâmplat chiar în Shanghai, care a fost mult timp văzut drept cel mai progresist și modern oraș din China.

Autoritățile au transmis un comunicat după incident spunând că bărbatul este acum într-o stare stabilă. În comunicat s-a precizat că directorul azilului și trei oficiali din regiune au fost demiși.

This is the video everyone's talking about today, showing how a Shanghai nursing home resident is taken away to the morgue in a body bag. At around 38 sec in the video, the staff member backs away and says: "He's alive. He's alive, I saw it. Don't cover him anymore." pic.twitter.com/Y3HzRRpxUl