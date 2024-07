Un bărbat și-a găsit fiica într-un sac, după atacul de pe Înălțimile Golan: I-am recunoscut mâna. Am înțeles că s-a terminat

Iar răspunsul militar ar putea duce la o escaladare a conflictului de la granița cu Libanul într-un război la scară largă.

"Evitați orice călătorie în republica libaneză", avertizează un comunicat al Ministerului nostru de Externe.

De asemenea, mai multe țări europene și-au îndemnat cetățenii să părăsească de urgenta Libanul.

Premierul israelian, Beniamin Netanyahu, a fost primit cu huiduieli în satul în care au murit 12 copii, sâmbătă, în explozia unei rachete lansate de Hezbollah.

Liderul de la Tel Aviv a venit însoțit de mai mulți oficiali, a depus o coroană de flori și a stat de vorbă cu rudele victimelor.

În localitate trăiesc membri ai comunității etnice și religioase druze, vorbitori de arabă. Cei care și-au pierdut copiii în sângerosul atac sunt în stare de șoc, iar poveștile lor sunt teribile.

Ayman Fakhr al-Din, tatăl lui Almei Ayman Fakhr al-Din:

"Am început să-i întreb pe salvatori unde este fiica mea, dacă e acolo... Nimeni nu mi-a răspuns, din cauza situației. Dintr-o dată, am trecut de colț și am văzut așa o fetiță mică într-un sac... Am recunoscut-o după încălțări, i-am recunoscut mâna. Am înțeles că s-a terminat, ea nu mai era".

Mama Almei Ayman Fakhr al-Din: "Ce simt acum... Inima mea e arsă, dar sunt credincioasă".

În fața oamenilor, Netanyahu a promis că Israelul îi va pedepsi pe cei vinovați.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: "Inimile ne sunt sfâșiate de acest dezastru uriaș. Îmbrățișăm familiile care trec prin suferințe de nedescris. Acești copii sunt ai noștri, sunt copiii noștri, ai tuturor. Israelul nu poate și nu va ignora acest atac. Răspunsul nostru va veni și va fi sever".

Pe de altă parte, la Washington, oficialii americani au făcut apel la israelieni să dea dovadă de reținere.

Johh Kirby, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe: "Cu toții am auzit despre acest scenariu al războiului total. Cu siguranță nu credem că, pe cât de oribil a fost acest atac din weekend, trebuie să ducă la o escaladare de orice fel sau la un război de amploare".

În acest context, președintele Turciei - stat NATO și una dintre cele mai puternice țări musulmane din regiune - a amenințat că ar putea porni o intervenție militară în Israel, pentru a-i ajuta pe palestinienii copleșiți de războiul Israelului cu Hamas, din Gaza.

Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei: "La fel cum am intrat în Karabah, la fel cum am intrat în Libia, am putea proceda la fel și cu ei (Israel). Nu există niciun motiv pentru care să nu putem face asta. Trebuie să fim puternici astfel încât să putem face acești pași".

În acest timp, aviația israeliană continuă să atace satele din sudul Libanului. Cel puțin două persoane au murit și alte trei au fost rănite într-un bombardament în satul Shakra. Însă Tel Avivul pare să caute un răspuns și mai puternic după moartea celor 12 copii și adolescenți în atacul cu rachetă lansat de Hezbollah în orașul din Înălțimile Golan.

