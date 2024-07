Netanyahu amenință că Hezbollah va plăti "un preț greu" pentru atacul care a ucis 12 copii

Răspunsul militar ar putea duce la o escaladare a conflictului de la granița cu Libanul într-un război la scară largă.

„Evitați orice călătorie în republica libaneză", avertizează un comunicat al Ministerului nostru de Externe. De asemenea, mai mult țări europene și-au îndemnat cetățenii să părăsească de urgență Libanul.

Mii de oameni s-au adunat la funeraliile copiilor și tinerilor uciși pe un teren de fotbal, dupa explozia unei rachete. Membrii comunității druze i-au jelit, în timp ce purtau pe umeri sicriele, iar unii strigau cu furie la miniștrii guvernului israelian prezenți acolo, după cum a relatat presa.

Racheta a lovit un teren de fotbal din Majdal Shams, unul dintre cele patru orașe din Înălțimile Golan, teritoriu ocupat de Isreal, la granita cu Libanul, unde trăiesc aproximativ 25.000 de membri ai comunității etnice și religioase druze, vorbitori de arabă.

John Sparks, Sky News: „Să vedem locul unde a căzut racheta. Au rămas urmele exploziei la margine terenului de fotbal, iar gardul din jur a fost distrus. Copiii se adunaseră aici, pe margine, pentru un moment de respiro în cursul jocului de fotbal, pentru o gură de apă. Exact atunci a lovit racheta. Nu au avut nicio șansă.”

Duminică noapte, când a revenit de la Washington, premierul Beniamin Netaniahu a reunit de urgență cabinetul de război pentru a decide "maniera și momentul răspunsului militar al Israelului".

David Baruch, purtătorul de cuvânt al IDF: „Nu avem niciun dubiu că a fost Hezbollah. A fost o rachetă de fabricație iraniană de felul celor folosite de Hezbollah.”



Oficialii de la Washington spun că nu este clar dacă a fost o lovitură deliberată a Hezbollah, sau racheta a lovit accidental terenul de fotbal. Oricum, nimic nu mai poate schimba rezultatul - 12 copii între 10 și 16 ani, au pierit pe acel teren de sport.

În timp ce au condamnat atacul, lideri lumii au îndeamnat la reținere și înceracă să dezamorseze tensiunile, de temă că s-ar putea porni un război pe scară largă între Israel și Hezbollah.

Potrivit presei, armata ideologică a Iranului, Gardienii revoluției, ar fi livrat Hezbollah inclusiv un lot de rachete cu impuls electromagnetic, care pot da peste cap radarele și sistemele de comunicații ale Israelului. Asemenea arme pot fi lansate la fel ca rachetele folosite de Hezbollah, sau pot fi trimise cu drone în tentativa de a lovi cat mai adânc pe teritoriul Israelului.

Pe de altă parte, președintele Turciei a amenințat că ar putea porni o intervenție militară în Israel, pentru a-i ajuta pe palestinienii copleșiți de războiul Israelului cu Hamas, din Gaza.

Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei: „La fel cum am intrat în Karabah, la fel cum am intrat în Libia, am putea proceda la fel și cu ei (Israel). Nu există niciun motiv pentru care să nu putem face asta. Trebuie să fim puternici astfel încât să putem face aceste pași.”

