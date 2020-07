Un bărbat s-a vindecat de Covid-19, după trei luni în comă. Avea doar 5% șanse de supraviețuire

Un belgian de 45 de ani este numit "miracolul din Louvain", după ce COVID-19 l-a ținut trei luni în comă.

Medicii îi dădeau sub 5 % șanse de supraviețuire. A vrut să-și spună povestea, în speranța că îi va face măcar pe unii să ia în serios riscurile.

La rugămintea doctorului, soția lui și-a dat acordul să fie filmat pe durata agoniei. Atenție, urmează imagini și detalii, care vă pot afecta emoțional.

Doctor: „Ești bine? Ești la terapie intensivă în clinica din Louvain. Încă nu poți vorbi, ai fost intubat mult bine. Dar deja ești mult mai bine.”

Sunt chiar clipele în care Christophe Koopmans, în vârstă de 45 de ani, s-a trezit după o comă de 11 săptămâni.

Citește și Viața după infectarea cu COVID-19. Mărturia unei românce care a reușit să scape de boală

Christophe: „Prima mea reacție a fost: "cum de sunt încă în viață?" Apoi am întrebat de soție și fete. Mi-am sunat soția într-o seară de joi. I-am spus că s-ar putea să nu mă mai trezesc din comă. Te simți așa de neputincios. Uneori, cei de la spital o sunau pe soția mea în toiul nopții să-i spună să se pregătească pentru ce e mai rău.”

După acest moment, lui Christophe i-a mai luat trei săptămâni ca să se trezească de-a binelea, pentru că dormea întruna și era confuz.

Apoi, Christophe a luat-o de la zero, mai ceva ca un nou-născut: nu mai putea să mănânce, să înghită, să vorbească și să meargă.

Își pierduse complet mușchii. Tocmai a fost mutat într-o clinică de reabilitare unde învață totul, ca un bebeluș. Pentru că toate organele îi funcționează bine, Christophe se consideră extraordinar de norocos.

Cristophe: „Nu e o glumă! Nu e o gripă obișnuită! Vă rog să respectați regulile vehiculate în presă.”

Guvernul britanic a anunțat un plan național de luptă împotriva obezității

La fel de înțelept ar fi să reduceți pe cât posibil factorii agravanți în privința severității formei de boală.

Guvernul britanic a anunţat un plan naţional de luptă împotriva obezităţii. Și nimic nu e mai convingător decât exemplul personal. Campania este sprijinită de mărturia premierului Boris Johnson, care, în aprilie, a ajuns la terapie intensivă din cauza cornavirusului.

Boris Johnson: „De ani de zile voiam să slăbesc și cred că mulți oameni luptă cu greutatea. De când m-am vindecat de COVID, mă țin serios de intenția de a ajunge într-o formă bună. Nu vreau să arunc cu vorbe mari, pentru că abia am început, dar am slăbit peste 6 kilograme. Când am ajuns la terapie intensivă, foarte bolnav, eram mult prea gras. Partea bună când iți începi ziua cu o alergare este că nimic mai rău decât asta nu se mai poate întâmplă în restul zilei...”

Măsurile împotriva obezității includ scoaterea alimentelor de tip "junk food" din baruri, interzicerea reclamelor la produse nesănătoase înainte de ora 21, detalierea caloriilor în orice meniu şi reţete medicale pentru plimbări cu bicicleta.

Este o modificare drastică a poziției lui Boris Johnson, care, în trecut, s-a declarat împotriva "taxelor pe păcatele noastre" şi unei abordări "materne" a statului.

Tinerii nu mai sunt dispuși să respecte distanțarea socială în Germania

Tot mai multe țări se confruntă cu o înmulțire accelerată a infectărilor. În orașele mari din Germania, tinerii nu mai sunt dispuși să respecte distanțarea socială.

Matthias Heinrich, șeful poliției din Frankfurt: „Îi abordăm prietenește pe oameni, cei mai mulți dintre ei sunt înțelegători. Firește că întotdeauna sunt și unii care refuză să ne asculte.”

Prof. Jonas Schmidt-Chanasit, virolog: „Grav e că nu de fiecare dată poți identifica sursa infectărilor, punctul de plecare. Asta e marea diferență față de un focar localizat, izolat, cum au fost cele de la abatoare ori ferme.”

Apar de altfel noi focare și la locul de muncă. Cel puțin 174 de angajați ai unei ferme din Bavaria au fost testați pozitiv. 150 dintre aceștia sunt romani, potrivit Ministerului Român de Externe. De altfel, majoritatea celor 480 de angajați ai fermei sunt români.

Melanie Huml, ministrul Sănătății din Bavaria: „Cred că a fost extrem de important ca măsurile de carantină să fie luate foarte repede. Astfel, ferma a fost închisă, pentru ca nimeni să nu poată ieși. Locul este păzit de agenți de securitate și, de asemenea, de poliție, lucru foarte important pentru populația din jur.”

Muncitorii testaţi pozitiv au fost cazaţi separat de cei care nu prezintă vreun semn de infecţie.