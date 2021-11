Un bărbat din Marea Britanie va deveni prima persoană din lume care va primi o proteză oculară printată 3D

Steve Varze, din Londra, va primi ochiul joi, la spitalul Moorfields Eye. Medicii se așteaptă ca ochiul să pară mult mai realistic decât protezele normale din acrilic.

De asemenea, protezele 3D vor reduce timpul de fabricație de la 6 la 3 săptămâni, iar consultația inițială va dura doar jumătate de oră, inițial aceasta fiind de două ore, potrivit BBC.

„Am avut nevoie de o proteză de când aveam 20 de ani și întotdeauna m-am simțit afectat de asta”, a declarat bărbatul care, în prezent, are peste 40 de ani.

