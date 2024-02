Un bărbat a murit pe o plajă din Mexic după ce un avion care transporta parașutiști s-a prăbușit peste el. VIDEO

Avionul a fost nevoit să aterizeze forțat pe o secțiune populată a plajei Bacocho, în orașul Puerto Escondido, o stațiune cunoscută din zona Pacificului, a precizat biroul într-un comunicat, adăugând că soția victimei, care se afla pe plajă alături de bărbat, nu a fost rănită.

Imagini publicate pe pagina de Facebook Puerto Global arată aeronava avariată pe plajă, după ce avionul s-a prăbușit peste un centru de salvare a broaștelor țestoase.

A Cessna 208B Grand Caravan aircraft (N80GE) had to make an emergency landing on Bacocho beach, in Puerto Escondido, Oaxaca earlier today. Locals tried to evacuate, six are injured, one beachgoer lost life. pic.twitter.com/SCxq2nMgkH