Un bărbat a încercat să traverseze Oceanul Atlantic într-o „roată de hamster”. Ce s-a întâmplat după ce a fost prins

Garda de Coastă a SUA l-a interceptat pe Reza Baluchi la 110 km distanță de Insula Tybee, Georgia, pe 26 august.

Oficialii au spus că bărbatul de 44 de ani a refuzată să iasă din roată timp de trei zile, potrivit BBC.

Marathon runner Reza Baluchi, 44, was stopped in his tracks by the Coast Guard. pic.twitter.com/ENmWlubGp4

Acesta a mai avut trei astfel de încercări în trecut, toate terminându-se odată cu intervenția Gardei de Coastă.

Vasul improvizat pe care îl folosea avea forma unei roți ce dispunea de pedale, astfel încât să poată înainta pe măsură ce roata se învârtea.

Reza Baluchi's attempt to cross the Atlantic Ocean from Florida to Britain in a homemade hamster wheel was halted by the US Coast Guard after covering only 70 of his 4100-mile journey.

This marks another failed attempt by Reza, who had similar endeavors in 2014, 2016, and 2021. pic.twitter.com/oZvElEm6ne