Un baraj s-a rupt în Rusia. Evacuarea populaţiei este în curs, mii de case ar putea fi inundate | VIDEO

Agenţia de ştiri de stat TASS a citat Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă, care a declarat că până la 4.000 de case în care locuiesc 10.000 de locuitori dintr-o zonă suburbană din Orsk, oraş care are o populaţie totală de aproximativ 230.000 de locuitori, ar putea fi inundate ca urmare a ruperii barajului, relatează Reuters, citată de News.ro.

A dam broke out in Russian Orsk - Russian media.

The city is being flooded, people are being evacuated.

If the dam breaks completely, the waters of the Ural River could flood more than 4,000 houses.

The side effects of spending all the money on war. pic.twitter.com/NHLojFVvWu