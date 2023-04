Un băiat de 15 ani a murit în timp ce se juca fotbal la școală, sub privirile îngrozite ale colegilor

Deși medicii au intervenit rapid la fața locului, aceștia nu au reușit să îl salveze pe tânăr, scrie Daily Mail.

„Când am primit vestea că Andrew s-a prăbușit și a murit în timp ce juca fotbal la școală, am avut un șoc, un sentiment de tristețe și neîncredere că așa ceva i se poate întâmpla cuiva atât de tânăr. Am fost copleșiți de durere”, a mărturisit preotul Michael Mair la slujba de la biserica parohială St. David's Broomhouse.

Toată comunitatea a sărit în ajutorul familiei tânărului. Oamenii au demarat o campanie de strângere de fonduri online. Prietenii lui Andrew au organizat și ei un eveniment caritabil pentru a strânge banii necesari pentru cheltuielile de înmormântare.

The funeral cortege of Andrew MacKinnon, a young Jambo who tragically lost his life recently, will pass Tynecastle at 2.30pm today.

His funeral service is at St David's Church Broomhouse at 1pm.

The thoughts of everyone at the club are with Andrew's friends and family❤️ pic.twitter.com/ykUGJbmWYD