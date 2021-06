Un avion s-a prăbușit peste o casă în America. Pilotul a murit. FOTO

Șeful poliției locale, Ulysses Black, a transmis că un apel la numărul de urgență a anunțat că un avion s-a prăbușit peste o casă, iar informația a fost confirmată de primele echipaje de pompieri care au ajuns la fața locului, conform CNN.

Singura victimă a fost pilotul avionului. Din fericire, proprietarii casei nu erau acasă în momentul accidentului.

Nu se cunoaște deocamdată cauza accidentului, fiind deschisă o anchetă.

One dead after small plane crashes into house in North Logan https://t.co/ahwCeMplF8

BREAKING: Crews on the scene where a small plane has crashed into the roof of a North Logan house. pic.twitter.com/4hJJ2M8yhV