Un avion de pasageri a ratat aterizarea pe un aeroport din Congo

Treizeci şi opt de persoane au fost rănite, dintre care opt grav, după ce un aparat Antonov la bordul căruia se aflau militari congolezi a ratat aterizarea pe aeroportul din Beni, în estul Republicii Democrate Congo (RDC), au anunţat surse militare, informează marţi AFP.

"Sunt 38 de răniţi, dintre care 4 membri ai echipajului, 26 de soldaţi congolezi şi 8 soldaţi congolezi sunt răniţi grav", a declarat pentru AFP locotenentul Somwe Mulimbi, responsabil de securitatea de pe aeroportul din Beni.

Beni este una dintre zonele cele mai sensibile din estul RDC, marcată de epidemii Ebola şi violenţe atribuite grupării armate Forţele Democrate Aliate (ADF).

#DRC: Plane crash at #Beni airport as a FARDC transport aircraft missed the runway this afternoon. Local sources report numerous wounded but no casualties confirmed yet. #Congo pic.twitter.com/Xu0HFGywgu