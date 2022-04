Un avion cargo s-a rupt în două după o aterizare de urgență. VIDEO

Avionul a efectuat o aterizare de urgență pe aeroportul internațional Juan Santamaria din Costa Rica, apoi a derapat de pe pistă și s-a rupt în două, conform The Guardian.

DHL a transmis că echipajul nu a fost rănit și că doar un membru a fost supus unei examinări medicale ca măsură de precauție.

Aeronava se îndrepta spre Guatemala când a apărut o defecțiune la sistemul hidraulic, a declarat Luis Miranda Munoz, director adjunct al Autorității de Aviație Civilă din Costa Rica. Această defecțiune l-a determinat pe pilot să solicite o aterizare de urgență la scurt timp după decolare, a spus el.

Operatorul aeroportuar Aeris a declarat că aeroportul a fost la aproximativ cinci ore după accident. Aproximativ 8.500 de pasageri și 57 de zboruri comerciale și de marfă au fost afectate de închiderea aeroportului, în urma incidentului.

