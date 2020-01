Un australian a făcut pariu că locuința sa va rezista în fața incendiilor: ”Nu plec!”

Australienii răsuflă uşuraţi după ce specialiştii au prognozat vreme un pic mai răcoroasă în următoarele zile. Asta după ce, vineri, continentul pus de luni bune la grea încercare, a trecut pe lângă un nou pericol, când s-au unit mai multe focare.

Incendiile de vegetație au lăsat până acum în urmă 26 de morţi şi distrugeri uriașe.

Vineri noapte, trei focare s-au unit și au dat naștere unui "mega-incendiu" în regiunea muntoasă de la frontieră statelor Victoria și New South Wales.

A fost afectată o suprafață de peste 6000 de kilometri pătrati, iar autoritățile au emis atunci noi ordine de evacuare. Însă nu toată lumea le-a dat ascultare.

Un bărbat a făcut un pariu nebunesc.

Evan Harris, localnic: "Planul meu este să rămân pe poziții cât mai mult timp posibil. După cum vedeți, ferestrele sunt acoperite cu plăci metalice și am pus și un strat izolator între geam și metal. În jur am curățat mult vegetația, am tăiat copacii acolo și dincolo. Nu plec, pentru că încerc să demonstrez ceva. Dacă această casă rezistă, ar fi un fel de apel de trezire pentru oameni, să înțeleagă că ar trebui să construiască la fel ca mine, în locul caselor opulente mult prea apropiate de păduri."

Teoria lui este că australienii au greșit cumplit renunțând la practicile de curățare a vegetației uscate și de rărire a copacilor în anumite locuri, așa cum făceau populațiile băștinase în urmă cu zeci de mii de ani.

Evan Harris, localnic: "Acesta este rezultatul faptului că specia umană pune presiune prea mare pe mediu. Noi, australienii, trăim aici de doar 200 de ani, foarte puțin timp. Nici nu avem idee ce are de oferit țara asta. Aici au trăit oameni de 60.000 de ani, dar noi nu am ținut deloc seama de experiența lor. I-am dominat pe aborigeni, am zis că sunt doar niște păgâni neștiutori. Dar ei aveau o filozofie și o logică prin care au rezistat în acest mediu. Ar trebui să ne ducem la ei și să le cerem sfaturi. Dar probabil că e prea târziu acum."

Distrugerile provocate de flăcări în ultimele luni sunt imense, iar pierderile - sfâșietoare. Într-un oraș din statul Victoria nu a mai rămas aproape nimic în picioare. Unul dintre localnici și-a filmat operațiunea de evacuare în condiții dramatice.

Grant Shorland Junior, localnic: "În spatele meu este Mallacoota. Am mai trecut prin situații dificile, de viață și de moarte, dar de departe asta e cea mai cumplită. Am decis să plec de acasă, iar acum focul vine după mine. E un haos al naibii de nasol. Focul e bizar. Pe unele case le ocolește pur și simplu, iar pe altele le face scrum. Unii locatari au decis să rămână, de pildă Chad de aici. A salvat casa familiei lui și pe a unor prieteni cu o găleată. O nebunie!”

Reporter: Crezi că orașul ăsta își va reveni?

Grant Shorland: ”Da, desigur. Oamenii își vor reconstrui casele. O să mergem mai departe.”