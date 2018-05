Un an de la atentatul din Manchester. Marți are loc o ceremonie de comemorare a celor 22 de victime

AFP

Premierul britanic Theresa May și prințul William participă, marți, la o ceremonie organizată la Manchester în memoria celor 22 de victime ale atentatului sinucigaș care a avut loc, în urmă cu un an, în timpul unui concert al artistei Ariana Grande.

Salman Abedi, un britanic de 22 de ani având părinţi libieni, s-a aruncat în aer la sfârşitul unui concert al cântăreţei americane Ariana Grande pe Manchester Arena în nordul Angliei, în cel mai letal atac comis de militanţi în Marea Britanie în ultimii 12 ani, informează Reuters, citat de Agerpres.

Printre victimele sale se numără şapte copii, cel mai mic de doar opt ani, în timp ce peste 500 de persoane au fost rănite.

Astfel, marți are loc un serviciu religios de comemorare, la Catedrala din Manchester, după care va fi ţinut un minut de reculegere la nivel naţional.

„Vizarea celor tineri şi nevinovaţi în timp ce se bucurau de o seară lipsită de griji pe Manchester Arena la 22 mai 2017 este un act de o laşitate dezgustătoare. Intenţia sa a fost să lovească în inima valorilor noastre şi în modul nostru de viaţă, într-unul dintre oraşele noastre cele mai vibrante, cu scopul de a ne ştirbi determinarea şi de a ne diviza. A eşuat", a scris May într-un articol pentru ziarul Manchester Evening News.

În cursul altor evenimente, cântăreţi de la coruri locale, inclusiv Manchester Survivors Choir, cor format din oameni care au fost prinşi în atac, se vor strânge în oraş pentru a cânta „Manchester Together - With one Voice" (n.r - Manchester împreună - Cu o singură voce).

Marea Britanie doreşte să obţină extrădarea din Libia a fratelui lui Abedi, Hashem, în legătură cu acest atac, deşi autorităţile nu cred că în atentat a fost implicat un grup mai amplu.

Atentatul cu bombă din Manchester a fost cel mai ucigător dintre cele cinci atacuri în Marea Britanie comise anul trecut de militanţi care au ucis în total 36 de persoane.

